Избившего 8-летнего мальчика мужчину закрыли в ИВС в Каскелене

В Каскелене нашли и задержали мужчину, избившего восьмилетнего мальчика, передаёт BaigeNews.kz.

Мать ребёнка сообщила в соцсетях, что её сын повздорил во дворе с соседом.

"Пришёл отец соседского мальчика и ударил моего ребёнка 2-3 раза по голове. У сына закружилась голова. Проходившие мимо люди спасли моего сына. Женщина, которая гуляла там с сыном, записала мужчину, который агрессировал, бил и кричал. У моего сына сломала нога, его тело отекло, руки и ноги повреждены. Он чемпион Казахстана по вольной борьбе. Спортсмен, на которого надеется наш тренер. Он больше не может заниматься спортом из-за сломанного колена. Будущее моего ребенка разрушено", - написала женщина в соцсетях.

Сотрудники полиции Карасайского района задержали и доставили в полицию мужчину, который во дворе жилого комплекса "Асыл арман" нанёс удар малолетнему ребёнку.

"Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Подозреваемый, 30-летний местный житель, водворён в ИВС. Проводится комплекс следственных мероприятий", - сообщили в полиции.