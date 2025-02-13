Прокуратурой города Аксу выявлены вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета, передаёт BaigeNews.kz.

"Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование.

Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.