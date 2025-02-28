За последнее время в Павлодарской области произошло два шокирующих случая: над пожилыми людьми издевались в пансионатах, где обещали обеспечить им уход и заботу. Последний случай выявили в Аксу. Там престарелых подопечных избивали и отправляли на мороз без обуви и верхней одежды. Почему пенсионеры не жаловались, и кто вообще проверяет условия пребывания в частных пансионатах и государственных домах престарелых, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Частные пансионаты не подлежит строгому контролю со стороны госорганов. А вот государственные учреждения проверяют ежеквартально.

- Частные мы не регулируем, они самостоятельные. Согласно требованиям законодательства, старики не могут определяться в домах престарелых, если у них есть дети, супруг, супруга трудоспособного возраста. А частные на договорной, платной основе определяют. Мы их учет даже не ведем. А государственные учреждения проверяем на регулярной основе, потому что они находятся в ведении нашего управления. И там в обязательном порядке установлены камеры видеонаблюдения, - говорит руководитель отдела координации деятельности социальных учреждений Жанат Касымов.

При этом оба пансионата, попавшие в новостные сводки, - частные. Тот, что в Аксу, работал в рамках государственного социального заказа. Пансионат небольшой, всего на 20 мест. Пребывание в нем 15-ти человек оплачивало государство. Остальные места – коммерческие, пожилые люди оплачивали свое проживание в пансионате за счет пенсии или оплату вносили их родственники.

К сожалению, не со всеми постояльцами в пансионате обращались хорошо. Ранее шокирующие кадры были опубликованы генеральной прокуратурой. На записях с камер четко видно, как избивают пожилых людей.

- Факты жестокого обращения с престарелыми и лицами с инвалидностью в организациях оказания специальных социальных услуг выявлены по результатам надзорной деятельности прокуратуры. Жалобы по указанным вопросам в прокуратуру не поступали. В феврале текущего года прокуратурой города Аксу в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения частного стационара, оказывавшего услуги в рамках госзаказа, установлены факты истязания двух пожилых лиц, - сообщили в областной прокуратуре.

То есть прокуроры проверяли все подобные учреждения в области на предмет законности и эффективности предоставляемых специальных услуг за счет местного бюджета, включая пансионат в Аксу. По данному факту уголовное дело по ст.110 ч.2 пп.1,2 Уголовного кодекса находится на рассмотрении в суде. По этой статье виновным может грозить реальный тюремный срок – от четырех до семи лет лишения свободы.

- В Аксу функционирует такое учреждение, которое финансировалось за счет государственного социального заказа управления координации занятости. В этом учреждении стоят камеры, есть ресиверы. Мы у них истребовали сам ресивер, где хранятся все записи, и начали камеры просматривать. В ходе изучения записей выявили этот факт. По Аксу виновные лица все установлены, но мы не можем разглашать личности. От работы были отстранены сразу же, - уточнил Адлет Альмухамбетов, заместитель прокурора города Аксу.

Пострадавших в том случае было двое. И как уточнили в надзорном органе, это пожилые люди, у которых есть проблемы со здоровьем и памятью. Они буквально не помнят, как над ними издевались.

- Это происходило систематически. Одной из пострадавших - 84 года, второй, если не ошибаюсь, - 76 лет, - отмечает прокурор.

Почему молчат

Жалоб на пансионат в Аксу до этого не поступало. При этом в прокуратуре уточнили: даже, если у подопечных домов престарелых и частных пансионатов нет проблем с памятью, многие сознательно не хотят сообщать о своих проблемах, боясь последствий.

- В большей степени это люди, которые остались без опеки своих детей и внуков. Да, жалоб не было. Но это люди, которые находятся в зависимом положении, они никуда не выходят. И это скрытые нарушения, именно поэтому нужно работать точечно, изымать видео, опрашивать. Многие пожилые люди сами боятся говорить: им больше некуда идти, возможно, они думают, что их могут выгнать из учреждения, у кого-то нет родных и жаловаться некому. Еще боятся, что им никто не поверит, - объяснил Адлет Альмухамбетов.

Как уточнили в управлении координации занятости и социальных программ, с частным пансионатом в Аксу, прославившимся на всю страну, больше не сотрудничают. Подопечных, находившихся там за счет местного бюджета, перевели в другое учреждение.

- Сейчас закрыли бюджетные места в двух маленьких пансионатах в Аксу и в Экибастузе, с кем мы работали на договорных обязательствах. Этих постояльцев определили в наше учреждение. В Аксу было всего 15 бюджетных мест, а уже их дальнейшую коммерческую деятельность мы не регулируем, - уточнил представитель управления координации занятости и социальных программ Жанат Касымов.

Частный пансионат в Экибастузе, работавший по госзаказу, тоже был закрыт, но здесь тяжелых нарушений нет. Решение прекратить работу принято руководством учреждения. В итоге в регионе осталось всего два дома престарелых, работающих за счет бюджета - в Павлодаре и Аксу, на 290 койкомест и на 230 мест. Есть еще полностью частные.

Что касается громкого дела в Павлодаре, тот пансионат из бюджета не финансировался. В январе, когда пансионат был закрыт, подопечных перераспределили по другим учреждениям. Тоже -частным. Пострадавших в той истории было в разы больше, чем в случае с Аксу: в ославившемся пансионате не только били стариков, но и сдавали в аренду квартиры умерших постояльцев. Как сообщили в прокуратуре конституционные права 20 пожилых и лиц с инвалидностью грубейшим образом нарушали руководитель и работники пансионата.

Как попадают в дома престарелых

В государственные дома престарелых принимают пожилых людей, которые не могут сами ухаживать за собой. Причем если у пенсионеров есть взрослые дети или супруг, попасть в госучреждение не получится. За исключением случаев, когда дети имеют инвалидность или находятся в местах "не столь отдаленных".

Другими словами, стереотип "дети сдали в дом престарелых" здесь не работает. А вот другие родственники вполне могут определить пожилого человека в государственное учреждение. Если же есть дети и они здоровы, но в силу разных причин не готовы заботиться о престарелых родителях, люди обращаются в частные пансионаты.

- Брат, племянник или другой родственник пожилого человека, если тот не может себя обслуживать, имеет право обратиться в отдел занятости, после чего нужно пройти медкомиссию, сдать определенные анализы, и человека определят в государственный дом престарелых общего типа. Нельзя определить пенсионера в дом престарелых при наличии трудоспособных детей и супруга. За исключением случаев, если у них есть инвалидность, либо социально-значимые заболевания, онкология, психические заболевания, они находятся в местах лишения свободы, состоят на учете на Усолке, 42 (центр психического здоровья в Павлодаре), либо проживают за пределами страны. Если супруг сам находится в преклонном возрасте и по состоянию здоровья уже не может ухаживать за своей женой либо мужем, тоже допускается, - перечислил Жанат Касымов.

Даже при соблюдении этих условий в приеме в дом престарелых могут отказать. Причин несколько: если у человека есть, серьезные психические расстройства, представляющие опасность для окружающих, туберкулез, терминальная стадия онкологии, когда требуется паллиативный уход.

При этом переезд в государственный дом престарелых не означает, что пожилой человек теряет право на свою квартиру или дом. Он не лишается имущества. С пенсией сложнее. Подопечные государственных домов престарелых получают на свою карточку 30% пенсии, 70% пенсии перечисляется на специальный банковский счет учреждения. Таковы правила. При этом размещать в комнатах подопечных должны из расчета - не менее пяти квадратных метров на человека.

Что касается свободных мест, сейчас по Павлодарской области в очереди значится 71 фамилия. Львиная доля приходится на областной центр – 62, на Экибастуз – 8. Еще один человек проживает в сельской местности.

Обижены на судьбу

В домах престарелых живут самые разные люди, у них разное прошлое и отношение к ситуации. Сами они говорят, что условия жизни в учреждении сильно зависят от позиции руководства и его человечности.

- Все мы живем одинаково. Все зависит от руководителя. Но как бы хорошо там не было, хочется, чтобы кто-нибудь пришел и уделил внимание. Естественно, каждый проживающий в интернате обижен на судьбу. Ведь никто не думает, что будет такой конец. Здесь живут и директора школ и КНБшник в отставке, заслуженный учитель Казахстана, тренера и заслуженные мастера спорта. И вместе с "бомжами" сидят за одним столом и едят одну и ту же еду. В Павлодаре хороший директор, она не даст в обиду своих подопечных, - заверила Валентина, которой довелось пожить в павлодарском доме для престарелых и инвалидов.

Проблема не новая

Факты, выявленные в павлодарских пансионатах, увы, - случай не единичный. Похожие нарушения происходили и в других медико-социальных учреждениях. Так, в 2022 году факт жестокого обращения с опекаемым выявили в ходе проверки КГУ "Константиновский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг". Тогда это тоже выяснилось, благодаря камерам: санитар учреждения выкручивал руки опекаемому. Как сообщили в прокуратуре, тогда ситуация закончилась тем, что работник был привлечен к дисциплинарной ответственности.