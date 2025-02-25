Избивал солдатов и заставлял есть окурки: почему сержанту дали мягкое наказание
Сегодня, 13:44
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Сегодня, 13:44Сегодня, 13:44
63Фото: pexels.com
Военные прокуроры на брифинге в СЦК прокомментировали решение суда по делу сержанта Актюбинского гарнизона, передаёт BaigeNews.kz.
Как известно, сержант получил два года ограничения свободы за избиение солдат-срочников. Он также приказывал военнослужащим есть окурки.
Заместитель главного военного прокурора Талгат Бекбергенов считает приговор справедливым.
"Наказание соответствует действительности. Тяжкие последствия отсутствуют, и, учитывая личные качества подсудимого, вынесенный приговор достаточен для его исправления", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
По его словам, солдаты не обязаны исполнять такие приказы. Согласно уставу, они должны обратиться к вышестоящему командованию.
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