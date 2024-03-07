Избитый в Караганде водитель скорой помощи подал иск

В Караганде судят Нурболата Дакебаева, который прославился на всю страну, когда избил водителя скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Уголовное дело рассматривают по статье "Хулиганство". Пострадавший подал гражданский иск о возмещении ущерба: он требует с обидчика пять миллионов тенге. Ранее водитель скорой помои заявлял, что простил нападавшего.

"То, что он сказал на видеокамеру, что он его прощает, – это его личное дело, но необратимые последствия по здоровью, возможно, будут. Предстоит вторая операция по резекции носа. То есть удары были достаточно сильные", — сказал представитель потерпевшего Багдат Хасенов.

Водителя скорой помощи избили в Караганде в конце января, когда медики приехали по вызову в одну из многоэтажек города. Сотрудники скорой помощи сняли инцидент на видео и разместили его в соцсетях. По словам потерпевшего, агрессивный пешеход заявил, что водитель скорой видел его и специально не уступил дорогу, а после этого избил. Водитель Торегали Бериккалиулы заявил, что готов простить обидчика.

Подозреваемого задержали и водворили в СИЗО. Мужчину нашли на зимовке в Каркаралинском районе, в 200 километрах от областного центра. В полиции уточнили: "явки с повинной не было".

Общественники потребовали ужесточить наказание за нападение на медработников в Казахстане. Защитить медиков от неадекватных пациентов потребовали и сами работники скорой помощи.