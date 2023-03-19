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Сегодня, 06:09
188
188Фото: МИД РК
Избирательные участки открылись в Джакарте, Бангкоке и Ханое
МИД Казахстана сообщил об открытии избирательных участков еще в некоторых странах, передаёт BaigeNews.kz.
Избирательные участки открылись в Индонезии и Таиланде.
19 марта 2023 года в Казахстане состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента и местные маслихаты. Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом.
Первыми за рубежом начали свою работу участки для голосования в Японии и Кореи.
Позже начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батор.
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