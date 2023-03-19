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МИД РК Сегодня, 06:09
188
Сегодня, 06:09
188
Фото: МИД РК

Избирательные участки открылись в Джакарте, Бангкоке и Ханое

МИД Казахстана сообщил об открытии избирательных участков еще в некоторых странах, передаёт BaigeNews.kz.

Избирательные участки открылись в Индонезии и Таиланде.

19 марта 2023 года в Казахстане состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента и местные маслихаты. Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом.

Первыми за рубежом начали свою работу участки для голосования в Японии и Кореи.

Позже начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батор.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 06:09
188
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