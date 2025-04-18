В Жанаозене произошёл шокирующий инцидент: учащегося 11 класса местного лицея-интерната "Білім-инновация" жестоко избили сверстники. Причиной нападения стала зависть — школьник недавно поступил в иностранный вуз на грант. Избиение произошло 16 апреля рядом с домом пострадавшего, передаёт BaigeNews.kz.

По информации портала Lada.kz, зачинщиком стал президент лицея, учащийся того же класса. Он собрал группу подростков, которые напали на одноклассника. Отец мальчика попытался заступиться за сына, но тоже пострадал — у него диагностирован закрытый оскольчатый перелом со смещением.

Пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области сообщила, что все участники конфликта установлены. Несовершеннолетние были доставлены в управление полиции Жанаозена вместе с родителями. В отношении законных представителей нарушителей будет рассмотрен вопрос об ответственности. Виновные поставлены на профилактический учет.

Пострадавший 11-классник доставлен в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, лица и ссадины на теле.

Родители пострадавшего утверждают, что администрация лицея препятствует распространению информации о случившемся. Якобы ученикам запрещают навещать пострадавшего и обсуждать инцидент, а семье предлагают денежное вознаграждение за молчание. По словам отца, руководство учебного заведения и отдел образования стремятся "замять" дело, опасаясь за свою репутацию.

Напомним, 8 апреля в селе Акжигит, Мангистауской области, при странных обстоятельствах погиб 17-летний ученик 11 класса. Родные уверены — его убили. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый. Ход расследования находится под контролем прокуратуры региона.

Жители призывают власти и силовые структуры оперативно принять меры, чтобы остановить "беспредел" и обеспечить детям безопасность.

В настоящее время ведутся следственные действия. Материалы готовятся для передачи в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате.