"Избили, выстрелили в голову и бросили в канал": В Кызылорде расследуют жестокое убийство

В Кызылорде полицейские расследуют убийство 31-летнего мужчины. По предварительным данным его жестоко избили, дважды выстрелили в голову, а тело бросили в канал. На сегодняшний день личность подозреваемых установлена, они задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены досудебные экспертизы. Однако родные погибшего опасаются, что дело могут спустить на тормозах, как оказалось у одного из задержанных имеются близкие родственники в органах, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Имя погибшего мужчины - Наурызбек Турсынов, ему был 31 год. У Наурызбека остались жена и трое детей. Он работал медтехником в областном онкологическом центре. По словам родных мужчины, за неделю до убийства он сильно изменился, стал замкнутым и немногословным.

"Моего сына убили ночью 23 июля 2024 года. Как рассказала его жена, кто-то позвонил ему в час ночи. Невестка спросила его куда идешь и зачем. Он ответил, что, мол, скоро придет, не переживай и ложись спать. Мы все спали. Ночью отец встал, двери дома были открыты, машины во дворе не было. Мы подумали, что сын поехал на работу. Иногда его срочно вызывали, но он так и не вернулся. Телефон был выключен. Под утро мы забили тревогу, написали заявление в полицию. Самостоятельно стали заниматься его поисками", - рассказывает мама Наурызбека Гульмира Мырзагалиева.

По словам родных, молодой мужчина был жестоко избит, затем ему дважды выстрелили в лицо из ружья. Тело Наурызбека родственники нашли в канале вблизи аула Абай (пригород Кызылорды - прим.авт.).

Родственники погибшего уверены, что убийство было заказным. В последнее время у Наурызбека были какие-то дела с его знакомым, 23-летним Н. Он ранее работал в отделе госзакупок в онкологии. По мнению родных, он и организовал его убийство из-за денег (Наурызбек и Н, приняли участие в каком-то тендере, выиграли в нем несколько миллионов тенге, но последний, якобы не захотел ими делиться – считают родные), так как именно этот молодой человек в последние несколько дней забирал по вечерам куда-то Наурызбека, после чего тот возвращался под утро сам не свой. Но своими тревогами погибший ни с кем не делился.

"Мой сын был очень высоким и крепким. Долгое время занимался кикбоксингом. Сейчас полиция задержала всего двоих подозреваемых, хотя мы считаем, что в преступлении участвовали больше пяти человек. Мы требуем, чтобы следствие было справедливым. Все виновные должны получить наказание по закону", - утверждает отец убитого Асылхан Дауылбеков.

В ДП Кызылорды дали комментарий по этому уголовному делу.