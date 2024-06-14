Избили и ограбили несовершеннолетнюю: школьницам вынесли приговор в Астане

Наказание в виде лишения свободы получили две школьницы за избиение и грабеж несовершеннолетней в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г.Астаны.

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г.Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении К. (достигла совершеннолетнего возраста в период рассмотрения дела) и несовершеннолетней Д., обвиняемых в совершении грабежа, то есть открытого хищения имущества несовершеннолетней М., совершенного в группе лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшей (ст.191 ч.2 п.1,3 УК).

“К., с целью открытого хищения имущества потерпевшей, в группе лиц по предварительному сговору, с особым цинизмом нанесла ей ряд ударов руками и ногами, причиняя физическую боль. Продолжая свои преступные действия, К. и Д. завладели имуществом потерпевшей – сотовым телефоном, серебряным кольцом, толстовкой и причинили материальный ущерб на сумму 500 тыс.тенге. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключением экспертизы, протоколами выемки и другими материалами уголовного дела”, - говорится в сообщении.

Приговором суда К. и Д. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.191 ч.2 п.1,3 УК.

Учитывая активную роль К. в совершении уголовного правонарушения и достижения совершеннолетнего возраста, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Так как, подсудимая Д. не достигла совершеннолетнего возраста и добровольно возместила ущерб, ей назначено наказание ограничения свободы сроком на 1 год.