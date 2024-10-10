Избили битой и облили бензином: жуткое убийство произошло в Алматинской области

Уголовное дело в отношении двоих подсудимых рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области. Их обвинили в умышленном убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору (п.п.5),7),8) ч.2 ст.99 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областного суда.

"6 марта текущего года подсудимые познакомились с потерпевшей через общего знакомого, который попросил временно предоставить ей жилье. На второй день совместного проживания у них закончились денежные средства для дальнейшей оплаты аренды. В связи с этим подсудимый К. убедил потерпевшую сдать принадлежащий ей смартфон марки iPhone13 Pro в комиссионный магазин, пообещав позже выкупить его обратно.



Израсходовав вырученные средства, подсудимые уговорили потерпевшую оформить на себя денежные займы в банках и микрофинансовых организациях на общую сумму 435 тыс. тенге", ― рассказали в суде.

12 марта подсудимые тайно выкупили смартфон потерпевшей из комиссионного магазина и продали его за 240 тыс. тенге, а вырученные деньги использовали в личных целях.

"После неоднократных требований потерпевшей выкупить смартфон обратно, у подсудимых возник преступный умысел – совершить убийство потерпевшей, чтобы избежать возврата смартфона и погашения долгов по кредитам. С этой целью 15 марта ночью подсудимые под предлогом отвезти потерпевшую домой выехали с ней в путь и около 02:00 свернули с дороги и остановились на открытом участке. Подсудимые поочередно нанесли потерпевшей удары битой и, облив ее бензином, пытались поджечь, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм", ― говорится в сообщении.

В информации суда указано, что вина подсудимых полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими доказательствами.

"Обстоятельств смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено. Приговором суда К. и С. признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний и назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы каждому", ― добавили в суде.

Приговор уже вступил в законную силу.