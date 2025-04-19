Избил жену и ранил полицейского: семейного дебошира задержали в Павлодаре
В полицию позвонила 15-летняя девочка.
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Вызов о домашнем насилии в Павлодаре едва не закончился трагедией — ножевое ранение получил патрульный полицейский, приехавший на сигнал о семейном конфликте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.
Около 6:30 19 апреля на номер "102" позвонила 15-летняя девочка. В слезах она сообщила, что отец бьёт мать. На место незамедлительно выехал наряд — капитан Алмаз Жакипов и лейтенант Толеген Исин. У подъезда их встретила сама школьница. Девочка рассказала, что отец сначала ударил её, а затем набросился на мать.
Полицейские поднялись в квартиру, где попытались задержать 40-летнего мужчину. Но тот оказался не из мирных — в состоянии алкогольного опьянения он стал сопротивляться и ударил ножом капитана Жакипова. Ранение пришлось в кисть левой руки.
Несмотря на агрессивное сопротивление полицейские смогли скрутить дебошира. Пострадавшему офицеру была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
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Как уточнили в пресс-службе ДП Павлодарской области, экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Теперь ему грозит уголовное преследование сразу по двум статьям — за насилие в отношении представителя власти и побои.
"По факту нападения возбуждены уголовные дела по статье 380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 109-1 УК РК ("Побои")", — сообщили в пресс-службе департамента.
Расследование продолжается.
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