Избил девушку около кафе: в Актау задержали подозреваемого

Полицейские в Актау задержали мужчину, который "прославился" избиением девушки близ одного из кафе города. Видео с инцидентом ранее просочилось в социальные сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции города Актау установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. По указанию прокуратуры подозреваемый помещен в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау", - говорится в сообщении ДП.

Расследование по данному делу продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина избил девушку около кафе в Актау.