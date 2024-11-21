Избил девушку около кафе: в Актау задержали подозреваемого
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сегодня, 13:16
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Сегодня, 13:16Сегодня, 13:16
173Фото: pixabay.com
Полицейские в Актау задержали мужчину, который "прославился" избиением девушки близ одного из кафе города. Видео с инцидентом ранее просочилось в социальные сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции города Актау установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. По указанию прокуратуры подозреваемый помещен в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау", - говорится в сообщении ДП.
Расследование по данному делу продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что мужчина избил девушку около кафе в Актау.
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