  • 21 Ноября, 14:42
  • BAIGENEWS

Избил девушку около кафе: в Актау задержали подозреваемого

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сегодня, 13:16
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
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Фото: pixabay.com

Полицейские в Актау задержали мужчину, который "прославился" избиением девушки близ одного из кафе города. Видео с инцидентом ранее просочилось в социальные сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции города Актау установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. По указанию прокуратуры подозреваемый помещен в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау", - говорится в сообщении ДП.

Расследование по данному делу продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина избил девушку около кафе в Актау.

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