Лишат ли родителей подростков избивших мальчика в Семее родительских прав? Продолжение истории о неоправданной жестокости. Завершено расследование убийства Шерзата Болата в Талгаре. Дело отправили прокурору. Что дальше? В трех городах Казахстана почти в одно время произошли пожары на крупных объектах. Простое совпадение или сигнал о проверке пожарной безопасности по всей стране? О самых резонансных новостях минувшей недели смотрите в традиционном дайджесте Baigenews.kz.