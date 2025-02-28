Избиение в Семее, ДТП с автобусом, Вагоны для LRT – Обзор Baigenews
Подробности этих и других новостей узнаете из нашего дайджеста.
Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
109Фото: BaigeNews.kz
Лишат ли родителей подростков избивших мальчика в Семее родительских прав? Продолжение истории о неоправданной жестокости. Завершено расследование убийства Шерзата Болата в Талгаре. Дело отправили прокурору. Что дальше? В трех городах Казахстана почти в одно время произошли пожары на крупных объектах. Простое совпадение или сигнал о проверке пожарной безопасности по всей стране? О самых резонансных новостях минувшей недели смотрите в традиционном дайджесте Baigenews.kz.
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