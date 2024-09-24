Избиение солдата Нацгвардии: Президент дал поручение главе МВД

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами и дал поручения главе МВД, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Глава государства дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству. Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются Главе государства для постановки на контроль. Напомним, президент в своем Послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", - написал Берик Уали в Facebook.