Избиение солдата Нацгвардии: полиция разыскала всех участников инцидента

В МВД отчитались, что нашли избитого солдата, подозреваемого и свидетеля инцидента, вызвавшего реакцию в соцсетях и попавшего в поле зрения президента, передаёт BaigeNews.kz.

"Событие, зафиксированное на видео в соцсетях, об избиении солдата Национальной гвардии МВД РК в тамбуре поезда, установлено. Оно произошло осенью 2023 года, когда военнослужащие срочной службы, уволенные в запас после завершения срока службы, возвращались домой. По данному факту 23 сентября 2024 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 440 УК РК - "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими". Все причастные, а именно свидетель, потерпевший и подозреваемые установлены. Принят комплекс мер, направленных на задержание подозреваемых", - сообщили в МВД.

Ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел Ержана Саденова.

Ранее нашумевшее в соцсетях видео прокомментировали в Нацгвардии.

Глава государства дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.