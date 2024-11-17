Избиение школьника в Актау: появилось видео с извинениями

В Актау родители учащихся школы №24, избивших своего сверстника, извинились на камеру. Видео появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В одном из пабликов в Instagram появилось видео, где родители извиняются за проступок своих детей. На видео присутствуют четверо участников потасовки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

Потерпевшая сторона приняла извинения.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября в школе №24. Учащиеся толпой избили своего сверстника. К ситуации привлекли представителей правоохранительных органов и отдела образования, а также законных представителей участников происшествия.

Прокуратура Мангистауской области взяла ситуацию на контроль.

Выяснилось, что пострадавшего школьника не доставляли ни в детскую, ни в региональную многопрофильную больницы.