Уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева прокомментировала избиение ребёнка подростками в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

"С акимом области Абай Бериком Уали обсудили вопросы профилактики преступности среди несовершеннолетних и преступление, совершённое несовершеннолетними в отношении мальчика в Семее", - сообщила она.

По словам Закиевой, основой профилактической работы является работа с семьями, а также индивидуальная работа с детьми в школах.

"Родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребёнка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете. С семьями, находящимися в подобной ситуации, необходимо проводить комплексную работу, в частности через Центры поддержки семьи, которые в соответствии с принятым законом должны открыться во всех районах страны", - отметила омбудсмен.

В области Абай такой центр открыт только в одном районе. Необходимо открыть ещё в 10 районах и двух городах, в том числе в Семее.