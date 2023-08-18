Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
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Городским судом Астаны рассмотрено дело по факту избиения пятилетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.
"Судом установлено, что А. являясь тетей несовершеннолетней Ж. применив физическую силу в отношении племянницы за нежелание идти в детский сад с проявлением недовольства, причинила физическую боль, не повлекшую причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
В пресс-службе городского суда отметили, что вина А. доказана признательными показаниями, пояснением законного представителя, протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.
"В связи с примирением А. с родителями ребенка, а также заявлениями последних, постановлением суда дело прекращено (ч.1-1 ст.64 КоАП). Постановление суда не вступило в законную силу", - указано в сообщении.
Ранее в сети появилось видео, на котором девушка наносит телесные повреждения маленькой девочке.
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