По факту избиения пенсионера в городе Темиртау возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает прокуратура Карагандинской области, все 9 подозреваемых лиц, в том числе 7 несовершеннолетних задержаны в порядке статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса и помещены в изолятор временного содержания. Темиртауским городским судом в их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

"Основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения послужила тяжесть совершённого преступления", - говорится в сообщении.

Отмечаем, что по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

В настоящее время по делу назначены необходимые экспертизы, проводится всестороннее и объективное расследование.

Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении родителей подозреваемых также возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится отдельное расследование.

Напомним, в конце марта подростки ворволись в дом пожилого мужчины и избили его. Нападение сняли на видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях.

Позже стало известно, что заместитель акима и педагоги понесли наказание по данному инциденту.