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Избиение мужчины полицейскими сняли на видео в Актау

Сегодня, 11:29
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: pixabay.com

Редакция Lada.kz на своём Telegram-канале опубликовала видео с кадрами жёсткого задержания полицией жителя Актау, передаёт BaigeNews.kz.

По данным издания, инцидент произошел вчера, 29 июня, в 27 микрорайоне у дома №43.

На кадрах видно, как один из стражей порядка удерживает мужчину, второй в это время бьёт его руками и ногами по голове. При этом оба правоохранителя осматриваются по сторонам. Вскоре в кадре появляются ещё двое полицейских, и только вчетвером им удается поднять мужчину и скрутить ему руки. На протяжении всего задержания со стороны стражей порядка слышится ненормативная лексика. 

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

"По результатам будет принято решение", —  заявили в ведомстве.

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