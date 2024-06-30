Избиение мужчины полицейскими сняли на видео в Актау
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Редакция Lada.kz на своём Telegram-канале опубликовала видео с кадрами жёсткого задержания полицией жителя Актау, передаёт BaigeNews.kz.
По данным издания, инцидент произошел вчера, 29 июня, в 27 микрорайоне у дома №43.
На кадрах видно, как один из стражей порядка удерживает мужчину, второй в это время бьёт его руками и ногами по голове. При этом оба правоохранителя осматриваются по сторонам. Вскоре в кадре появляются ещё двое полицейских, и только вчетвером им удается поднять мужчину и скрутить ему руки. На протяжении всего задержания со стороны стражей порядка слышится ненормативная лексика.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.
"По результатам будет принято решение", — заявили в ведомстве.
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