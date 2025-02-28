В последние дни в социальных сетях распространяется видео, на котором подростки в Семее совершают насилие над несовершеннолетним. В этой связи Комитет по охране прав детей Министерства просвещения призывает прекратить его дальнейшее распространение, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что ссобую обеспокоенность вызывает то, что некоторые блогеры публикуют фотографии пострадавшего. Подобные действия лишь усиливают травму ребенка.

"Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК с первых дней держит ситуацию под строгим контролем. Виновные привлечены к ответственности. На месте работает Региональный уполномоченный по правам ребенка. Права всех несовершеннолетних гарантированы и защищены на государственном уровне", - говорится в сообщении.

Согласно статье 14, пункту 5 Закона РК "О средствах массовой информации" запрещено распространять персональные и биометрические данные пострадавших детей, включая их фотографии и любую информацию, позволяющую установить личность.

Комитет призывает СМИ и общественность воздержаться от публикации материалов, способных навредить психологическому состоянию ребенка.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает мальчика. Полиция сразу же завела уголовное дело.

Судя по последним данным, пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.

По данному факту в Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, где было принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми.

Также стало известно, что для избитого мальчика блогеры собрали 25 млн тенге.

Накануне боец ММА Василий Тахтай предложил защиту мальчику, пригласив его в Астану.