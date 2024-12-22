Нападение на фельдшера скорой помощи в Костанае прокомментировала министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что нападение совершили две дочери пенсионерки, к которой по вызову приехала скорая помощь. Медики безуспешно пытались реанимировать пациентку. А когда констатировали её смерть, их избили родственницы. Больше всех пострадала 24-летняя фельдшер.

"На днях мы снова столкнулись с возмутительным фактом нападения на фельдшеров бригады скорой помощи в Костанае. Приехавшая на вызов молодая сотрудница экстренной службы Анель Баймурзина сама оказалась в стационаре с многочисленными травмами в результате побоев. Хочу выразить свою личную поддержку семье Анель Баймурзиной, пожелать ей скорейшего выздоровления и сказать, что мы не оставим этот случай без внимания", – написала министр в соцсетях.

Она отметила, что медицинские работники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок. Они ежедневно спасают жизни, оказывают помощь в самых сложных и опасных ситуациях.

Акмарал Альназарова привела статистику местных исполнительных органов, согласно которой в 2019-2023 годах в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медработников. Из них в 2022 году – 46, в 2023 году – 80, а в 2024 год зафиксировано девять случаев нападений.

"В связи с этим при поддержке депутатов мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания вплоть до ограничения свободы и порицание всего общества. Тем самым мы должны дать чёткий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано", – отметила глава Минздрава.

По её словам, министерство здравоохранения планирует отметить самоотверженность и мужество героев медицины, кто, рискуя своей собственной жизнью, спасает жизни других.