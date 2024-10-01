Избиение двух подростков расследуют в Экибастузе

В Экибастузе расследуют избиение двух подростков. Один из них находится в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказали родные несовершеннолетнего, его вместе с другом избили 29 сентября предположительно с 6 до 7 часов вечера на пустыре недалеко от школы №21.

"Мой племянник был зверски избит. Мы нашли их с другом избитыми, в полусознании в 00:30. Прошу вас помочь в поиске этих преступников или же, если вы видели подозрительные лица в это время или в этом микрорайоне, отозваться. Сейчас он находится в реанимации", – написала тётя одного из пострадавших.

По информации управления образования Павлодарской области, оба избитых учатся в колледже Экибастуза.

"29 сентября 2024 года двое несовершеннолетних были доставлены в городскую больницу с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", – прокомментировали в ведомстве.

Информацию о расследовании данного факта подтвердили в полиции. По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести начато досудебное расследование.

"Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", – информировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.