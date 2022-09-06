Избиение девушки попало на видео в Нур-Султане

Фото: instagram.com/@zhaloby.astana

Инцидент прокомментировали в полиции.

Взрослый мужчина бил девушку посреди улицы в Нур-Султане. Инцидент сняли на видео очевидцы и сообщили о случившемся в полицию, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик появился в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, инцидент произошёл 6 сентября на улице Орынбор.

"В 12:47 на канал 102 поступило сообщение от очевидца о том, что взрослый мужчина избивает девушку. Сотрудниками полиции все участники инцидента доставлены в УП района Есиль. Установлено, что конфликт произошел между отцом и дочкой. От заявлений стороны отказались. С ними провели профилактическую беседу", - сообщили в полиции.

Казахстанцев просят не нарушать общественный порядок и проявлять уважение к друг другу.