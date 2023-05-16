Избиение 8-летнего воспитанника центра соцобслуживания в Актобе: появились подробности

Фото: Эльмира Кубегенова

В избиении ребёнка подозреваются двое санитаров, которым от 20 до 30 лет, после инцидента их отстранили от работы, сообщили в прокуратуре города Актобе. На данный момент уголовное дело по факту избиения мальчика находится на расследовании в полиции, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Между тем в центре социального обслуживания №1 не считают, что избиение было. По словам заместителя директора Бакытгуль Тойбазарова санитары отрицают свою причастность к произошедшему, а сама руководительница не исключает, что дети могли нанести увечья сами себе.

"Этот ребёнок ударил другого по лицу. Они между собой подрались, у второго ребёнка был разбит нос и он вышел, что видно по камерам. Санитаров там не было", - сообщила она.

В учреждении на сегодня находятся 55 детей, от 28 из них родители отказались. В центре воспитываются дети со сложными диагнозами: ДЦП, синдром Дауна, и другими тяжелыми умственными потологиями.

Отметим, что второй год центр располагается в одном здании с домом ребёнка "Умит", что небезопасно для маленьких его воспитанников. О проблеме не раз говорилось, однако она ещё не нашла решения.

"Дети центра социального обслуживания занимают 730 квадратных метров территории в здании дома ребёнка "Умит". Да тесно им приходится. Ищем совместно с акиматом подходящее здание, чтобы перевести туда центр. Пока не нашли", - говорит И.о.руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Ануарбек Конжар.

Данный случаи избиения детей с инвалидностью не первый в стенах этого учреждения. В прошлом году после неоднократных истязаний детей с инвалидностью четырёх санитаров центра приговорили к ограничению свободы на 4 и 4,5 года.