Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с заключительным словом на расширеннном заседании правительства РК. Президент остановился на основных задачах и приоритетах правительства, других уполномоченных органов на ближайший период, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В первую очередь Касым-Жомарт Токаев дал поручения по диверсификации экономики.

"В прошлом году в обрабатывающей промышленности было реализовано 180 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 триллиона тенге. В результате рост сектора составил почти 6%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Эту положительную тенденцию следует закрепить и сделать ее необратимой", - сказал Токаев.

Другой критически важный вопрос – привлечение в экономику инвестиций. По этому показателю, согласно данным ООН, Казахстан выглядит вполне успешно. Для оперативного решения вопросов инвесторов создан Инвестиционный штаб.

"Деятельность Штаба ускорила реализацию отдельных проектов за счет устранения различных бюрократических барьеров и правовых коллизий. Но главная задача состоит в том, чтобы не только решать "точечные проблемы", но, прежде всего, системно улучшить инвестиционный климат в стране", - отметил он.

Президент подчеркнул, что в процессе проработки инвестпроектов по-прежнему много времени уходит на межведомственную координацию. Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.

"Долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить", - сказал Глава государства.

Токаев поручил усилить работу Правительства на инвестиционном направлении.

"Иначе нельзя, мы можем безнадежно отстать от современных тенденций в условиях обострившейся конкуренции. Очевиден факт, что стране нужны качественные инвестиции. Проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки, как правило, предлагают иностранные инвесторы. За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил 12,7 миллиарда долларов, что на 36% меньше вложений за аналогичный период 2023 года", - сказал президент.

По словам Токаева, снижение темпов привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдалось в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы. Сокращение объема частных инвестиций компенсируется бюджетными средствами.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил предусмотреть дополнительный набор преференций для добросовестных инвесторов, предлагающих качественные инвестиции.