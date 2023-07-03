"Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передаёт BaigeNews.kz.

Главе государства сообщили об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие.

Асламбек Мергалиев рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей, дебюрократизацию, унификацию и открытость судопроизводства.

"Президенту также была представлена информация о расширении подсудности ювенальных судов и обеспечении правильного применения процессуальных норм о принятии апелляцией решения по существу, без возврата дела в суд первой инстанции при отмене судебного акта. Эти новеллы должны уменьшить волокиту, судейские ошибки и способствовать быстрому восстановлению нарушенных прав граждан", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Там отметили, что глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения судебной защиты прав человека и независимости суда как факторов повышения доверия к системе правосудия.