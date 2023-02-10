Из жизни ушёл первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко

Фото: atameken.kz

На 72 году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко. Об этом сообщили в Национальном союзе пчеловодов Казахстана, который он учредил, передаёт BaigeNews.kz.

Терещенко возглавлял первый состав правительства Казахстана с 1991 по 1994 годы.

Он родился 30 марта 1951 года в городе Лесозаводске.

В 1973 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, а в 1993 выпустился из Института экономики РАН.

Трудовой стаж Терещенко начал с главного инженера колхоза имени Куйбышева в Тюлькубасском районе.

Он входил в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана в 2022 году. Также являлся председателем правления Международного фонда "Интеграция".

Помимо других множественных наград был удостоен звания "Қазақстанның Еңбек Ері" в 2011 году.

В 2019 ему была присуждена Государственная премия РК в области науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на тему "Инновационные кластеры по научной разработке и промышленному производству детских и лечебно-профилактических продуктов питания с национальным содержанием".