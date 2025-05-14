Из-за жары и гроз почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погодных условий.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за жары, гроз и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.
Жара до 39 градусов ожидается в Жетысу.
В Шымкенте, Улытау, Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях – жара и чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматинской области – чрезвычайная пожарная опасность.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской областях и ВКО.
Гроза и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.
Гроза, град, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО.
Ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай.
Гроза, туман, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в ВКО.
Гроза и ветер – в ЗКО.
Самое читаемое
- Рискуют остаться без тепла: новый район Костаная испытывает серьезные проблемы из-за частной котельной
- Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле
- У мамы было так же: врач-гинеколог назвала симптомы, которые женщины годами игнорируют
- Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой
- Улицы Петропавловска затопило после дождя