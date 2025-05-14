Сегодня, 17:35

Сегодня, 17:35

В Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за жары, гроз и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.

Жара до 39 градусов ожидается в Жетысу.

В Шымкенте, Улытау, Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях – жара и чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области – чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской областях и ВКО.

Гроза и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.

Гроза, град, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО.

Ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай.

Гроза, туман, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в ВКО.

Гроза и ветер – в ЗКО.