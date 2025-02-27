Из-за предупредительной забастовки профсоюза Verdi в аэропорту Мюнхена в 27 и 28 февраля будет отменено более 80% рейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild. Забастовка продлится 48 часов — с четверга 00:00 до пятницы 24:00.



Аэропортовая компания FMG проинформировала пассажиров об отменённых рейсах на своём сайте. Однако сам аэропорт закрывать не планируют.



Изначально на эти два дня в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, было запланировано около 830 взлётов и посадок в сутки. По данным FMG, рейсы отменяли не сотрудники аэропорта, а авиакомпании.



Отмена 80% рейсов означает, что за два дня, вероятно, более 1300 самолётов не смогут вылететь или приземлиться по расписанию. Это число может увеличиться: "Дополнительные отмены не исключены", — сообщили в аэропору.



В забастовке участвуют работники государственного сектора (TVöD), а также сотрудники наземных служб. Среди них FMG, SGM, Aeroground, AHS, Swissport и EFM.



"Наши коллеги в аэропорту вносят незаменимый вклад в безопасность и надёжность авиасообщения — круглосуточно и при любой погоде", — заявила представительница Verdi Бавария Мануэла Диц.



Профсоюз требует "справедливых условий труда" и "достойной оплаты" для работников. "Растущая нагрузка и постоянная нехватка персонала оказывают на сотрудников серьёзное давление", — добавила Диц. По её словам, работодатели пока не представили никаких предложений.



Аэропорт настоятельно рекомендует пассажирам заранее проверять статус своих рейсов.



Lufthansa собирается уведомить пассажиров и предлагает им бесплатное изменение бронирования или отмену рейса.