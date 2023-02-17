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  • Из-за забастовки профсоюзов Германии отменен рейс Астана-Франкфурт
рixabay Сегодня, 05:11
135
Сегодня, 05:11
135
Фото: рixabay

Из-за забастовки профсоюзов Германии отменен рейс Астана-Франкфурт

Пассажирам отмененного рейса вернут полную стоимость билетов или предоставят перебронирование без штрафов, передаёт BaigeNews.kz.

Как собщили в пресс-службе "Air Astana", отмена рейса связана с забастовкой немецких профсоюзов в аэропортах Германии.

"Рейс КС921/КС 922 Астана-Франкфурт-Астана 17 февраля отменяется. Пассажирам отмененных рейсов предоставляется полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 10 марта включительно", - заявили в авиакомпании.

По вопросам возврата и перебронирования просим обращаться в Центр помощи.

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#авиабилеты #рейс #забастовка #Германия #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:11
135
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