Из-за высоких цен ведётся расследование в отношении "Яндекс Такси" - АЗРК

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Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК города Алматы проводится расследование в области защиты конкуренции в отношении ТОО "Яндекс Такси.Корп" по признакам установления монопольно высокой цены, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт антимонопольного ведомства.

В АЗРК пояснили, что расследование начато ещё в январе 2022 года.

"18 января 2022 года Департаментом начато расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении ТОО "Яндекс Такси. Корп", по признакам координации экономической деятельности, запрещенной пунктом 5 статьи 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, - пояснили антимонопольщики.

Однако в июле расследование было приостановлено в связи с началом другого, уже по признакам установления монопольно высокой цены.

"С начала текущего года в адрес департамента поступило шесть обращений в отношении товарищества по вопросам высоких цен на услуги такси", - уточнили в департаменте.

Пресс-служба Яндекс Go также прокомментировала ситуацию: