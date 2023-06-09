Из-за водителя грузовика 20 поселков в Карагандинской области остались без электричества

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Из-за дорожно-транспортного происшествия без света и связи остались два района в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Грузовик ехал с открытым бортом и порвал высоковольтную электролинию. Её протяженность – порядка 250 километров. Поэтому без электричества остались практически весь Каркаралинский и частично Бухар-Жырауский районы. Восстановительные работы продолжаются. В Управлении энергетики отмечают, что такие случаи нередки. В регионе давно необходима реконструкция линий электропередачи.