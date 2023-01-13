Из-за утраты закона о Елбасы в Казахстане будут менять ещё 20 законов

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После того как парламент единогласно лишил Нурсултана Назарбаева статуса "Елбасы", министр юстиции в кулуарах совместного заседания палат сообщил, что утрата закона коснётся ещё 20 нормативных актов, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы сейчас изучали, более 20 законов, в которых регламентируются вопросы касательно статуса, полномочий первого президента, эти законы будут в уставном порядке проанализированы. В рамках законотвроческого процесса будет проведён соотвествующий комплекс работ, потом будут предложены соотвествующие поправки", — сказал в кулуарах совместного заседания палат парламента министр юстиции Азамат Ескараев.

Мажилисмен Ерлан Саиров пояснил, что законность силы этих статей будет поставлена на утрату после комплексной юридической проверки. Он отметил, что этим займутся депутаты мажилиса.

"Нужно будет провести комплексный аудит законодательства нашей страны. Там очень много упоминаний про заслуги Елбасы. Я думаю, что после проведения аудита нужно будет ставить вопрос об утрате законной силы этих статей", — сказал Ерлан Саиров.

Сегодня депутаты двух палат признали утратившим силу Конституционный закон о Елбасы. Накануне Нурсултана Назарбаева лишили звания почётного сенатора.

Эти решения глава сената Маулен Ашимбаев объяснил тем, что депутаты исполняют волю народа. Он напомнил, что в июне прошёл общенациональный референдум, на котором казахстанцы в подавляющем большинстве проголосовали за то, чтобы исключить нормы о Елбасы из Конституции.