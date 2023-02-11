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  • Из-за утечки газа загорелся банный комплекс в Абайской области
рixabay Сегодня, 04:07
197
Сегодня, 04:07
197
Фото: рixabay

Из-за утечки газа загорелся банный комплекс в Абайской области

Огнеборцы ДЧС Абайcкой области ликвидировали возгорание в банном комплексе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

10 февраля около 7 часов вечера поступило сообщение о том, что по улице Каржаубайулы в банном комплексе произошел пожар. 

"В отдельно стоящем помещении газгольдера предварительно произошла утечка газа с дальнейшим распространением на рядом стоящую котельную предварительно на общей площади 75 кв.м. Во время пожара пострадали двое мужчин. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.

В ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 27 человек личного состава.

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#Пожар #газ #мчс
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:07
197
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