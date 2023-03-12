main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

musicnewsfirst.com Сегодня, 17:51
204
Сегодня, 17:51
204
Фото: musicnewsfirst.com

Из-за угрозы схода лавин закрыли трассу в ВКО

В ВКО в связи с угрозой схода лавин ограничено движение на республиканской трассе, передаёт BaigeNews.kz со сссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 6-166 километре автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", а участке от села Ушановское до города Алтай", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ВКО #закрытие трасс
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:51
204
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх