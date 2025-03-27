  • 27 Марта, 14:03
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Из-за угрозы схода лавин закроют движение на дорогах в Алматинской области

Сегодня, 13:42
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:42
Сегодня, 13:42
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Фото: pixabay.com

В Алматинской области временно закроют движение на автодорогах областного значения, передаёт BaigeNews.kz.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона сообщает, что в период с 1 апреля по 30 апреля 2025 года в связи с возможным ухудшением дорожно-метеорологических условий и угрозой схода снежных лавин будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах областного значения:

  • КВ-45 "Талгар-Спутник" – на участке 6 км;
  • КВ-64 "Тургень-Обсерватория" – на участке 12 км;
  • Р-17 "Алматы-Талгар-Евгеньевка" – подъезд к озеру Иссык – на участке 7 км.

ДЧС области просит жителей и гостей региона учитывать данную информацию при планировании поездок, соблюдать меры предосторожности и использовать альтернативные маршруты.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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