В Алматинской области временно закроют движение на автодорогах областного значения, передаёт BaigeNews.kz.



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона сообщает, что в период с 1 апреля по 30 апреля 2025 года в связи с возможным ухудшением дорожно-метеорологических условий и угрозой схода снежных лавин будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах областного значения:

КВ-45 "Талгар-Спутник" – на участке 6 км;

КВ-64 "Тургень-Обсерватория" – на участке 12 км;

Р-17 "Алматы-Талгар-Евгеньевка" – подъезд к озеру Иссык – на участке 7 км.

ДЧС области просит жителей и гостей региона учитывать данную информацию при планировании поездок, соблюдать меры предосторожности и использовать альтернативные маршруты.



О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.