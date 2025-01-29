  • 29 Января, 07:24
  • BAIGENEWS

Из-за цены на картофель наказали павлодарских предпринимателей

Они продавали картофель по завышенной цене.

Сегодня, 06:48
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:48
Сегодня, 06:48
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Из-за завышенных цен на картофель привлекли к ответственности восемь павлодарских предпринимателей, в том числе один оптовый поставщик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavon.kz

Так, в одном из магазинов картофель продавали за 420 тенге, рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

Всего было проведено 10 внеплановых проверок.

В ведомстве уточнили: по закону на социально-значимые продовольственные товары можно устанавливать надбавку не более 15% от отпуской цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

Предприниматели, которые привлечены к ответственности, установили торговую надбавку выше – от 16,4% до 20%. К примеру, в одном магазине закупали картофель по 330 тенге, продавали по 390 тенге. В другом – закупали по 350 тенге, продавали по 420 за килограмм. Ещё один предприниматель закупал картофель по 340 тенге, продавал по 395 тенге за кило.

В департаменте защиты прав потребителей напоминают: в случае выявления высокой стоимости на социально-значимые продукты, в том числе на картофель, рекомендуется подать обращение через единую информационную систему E-otinish, приложив чек или фото. Также можно позвонить по телефону горячей линии: 551070.

Сообщалось, что с 28 января введён запрет на вывоз картофеля с территории Казахстана в третьи страны.

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