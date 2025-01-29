Из-за цены на картофель наказали павлодарских предпринимателей
Они продавали картофель по завышенной цене.
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Из-за завышенных цен на картофель привлекли к ответственности восемь павлодарских предпринимателей, в том числе один оптовый поставщик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavon.kz.
Так, в одном из магазинов картофель продавали за 420 тенге, рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей.
Всего было проведено 10 внеплановых проверок.
В ведомстве уточнили: по закону на социально-значимые продовольственные товары можно устанавливать надбавку не более 15% от отпуской цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.
Предприниматели, которые привлечены к ответственности, установили торговую надбавку выше – от 16,4% до 20%. К примеру, в одном магазине закупали картофель по 330 тенге, продавали по 390 тенге. В другом – закупали по 350 тенге, продавали по 420 за килограмм. Ещё один предприниматель закупал картофель по 340 тенге, продавал по 395 тенге за кило.
В департаменте защиты прав потребителей напоминают: в случае выявления высокой стоимости на социально-значимые продукты, в том числе на картофель, рекомендуется подать обращение через единую информационную систему E-otinish, приложив чек или фото. Также можно позвонить по телефону горячей линии: 551070.
Сообщалось, что с 28 января введён запрет на вывоз картофеля с территории Казахстана в третьи страны.
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