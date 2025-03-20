В связи с фасадными работами на станциях LRT временно изменят организацию дорожного движения на нескольких участках улиц в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

C 00:00 до 6:00 22 марта для заливки парапетов эстакады полностью перекроют проспект Мангилик ел на развязке с улицей Сыганак в обоих направлениях. С 6:00 до полуночи 24 марта эту же дорогу вновь закроют для демонтажа опалубки парапета.

С 25 марта по 25 апреля по улице Сыганак на развязке с проспектом Мангилик ел в направлении улицы Туркестан для строительства фасада станции 113 произведут частичное сужение двух полос и занятие крайних левых полос в обоих направлениях на разрыве разворота дороги.

С 23 марта по 23 августа на проспекте Кабанбай батыра от стелы "Астана Жұлдызы" в направлении улицы Хусейн бен Талала для строительства фасада станции 105 дорогу сузят на две полосы.

С 23 по 26 марта на том же участке сузят дорогу для строительства фасада станции 106.

С 23 марта по 23 августа на проспекте Кабанбай батыра от улицы Рыскулова в направлении улицы Балгымбаева будут сооружать фасад станции 107. Для этого потребуется частичное сужение дороги на две полосы.

С 23 по 30 марта на проспекте Кабанбай батыра от проспекта Улы Дала в направлении улицы Бухар Жырау сделают фасад станции 108. Также произойдёт частичное сужение дороги на две полосы.

С 23 марта по 5 июня по проспекте Кабанбай батыра на участке от улицы Бухар Жырау в направлении улицы Орынбор для выполнения работ по строительству фасада станции 109 производится частичное сужение дороги на две полосы.