В связи с проведением работ по строительству LRT, с 10 апреля по 25 апреля будет временно изменена организация движения на улице Ш. Калдаякова. На участке от проспекта Тауелсиздик до улицы Ж. Нажимеденова запланировано полное перекрытие движения в связи с переустройством инженерных сетей.

Кроме того, с 10 апреля по 10 июня для выполнения работ по заливке парапетов и подготовке бетонного основания для укладки элементов верхнего строения LRT, движение будет частично ограничено до двух полос. Встречная полоса будет доступна на участке от улицы Ж.Нажимеденова (или улицы И.Панфилова) в сторону моста Арыс, а с моста Арыс в сторону улицы Ж.Нажимеденова движение будет сокращено до одной полосы. Полоса разворота для транспорта, движущегося с улицы Сыганак, сохранится.