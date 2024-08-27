Из-за срыва графика строительства дети вынуждены учиться в здании лесхоза в Акмолинской области

Три строящиеся школы в Акмолинской области "завоевали" самую что ни на есть скандальную репутацию. Во-первых, сроки сдачи сильно затянулись, из-за чего дети вынуждены учиться в здании лесхоза. За это время проекты сильно подорожали, благодаря чему сегодня мы можем говорить, что самые обычные сельские общеобразовательные учебные заведения обошлись бюджету дороже элитных. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

Опаздывает из-за нехватки денег или дорожает из-за задержки?

Речь идёт о школах на 80 мест в сёлах Петровка Сандыктауского, Жанажол Целиноградского и Буланды района Биржан сал. Договора по ним с подрядной фирмой – "Ер-Канат Сервис" – были заключены три года назад, в июле и августе 2021-го – пошёл четвёртый. Однако здания не достроены и сегодня.

Такая волокита сильно повлияла на стоимость проектов. Так, например, проект по Петровке подорожал на 237 млн тенге, Буланды – на 363 миллиона, Жанажоле – на 231 млн. Отсюда множество дополнительных соглашений – так, например, по последней плюсом идут аж 17 дополнительных соглашений! И это уже, не говоря о баснословных суммах, которые выплачивались Технадзору – от 14 до 19 млн тенге по каждому проекту.

Ещё в прошлом году антикор-волонтёры подсчитали, что при таком раскладе одно ученическое место обошлось от 9 до 12 миллионов. Для сравнения в рейтинговых учебных заведениях, таких, как Назарбаев Интеллектуальная школа или Binom почти вдвое дешевле. Причём, полностью укомплектованных.

Уж не знаем, уместна здесь эта ремарка или нет, но в управлении строительства отмечают: чем меньше проект, тем он дороже.

"Дело в усреднённом коэффициенте на одно ученическое место: общая сумма делится на количество мест. Чем больше школа, тем дешевле она обходится", – пояснили в ведомстве.

Возвращаясь к цифрам проектов эти трёх школ: при такой арифметике у местного общества возникает множество вопросов к заказчику, а именно Управлению строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области. Трудно не обратить внимание на его лояльность и столь непристальное внимание за тем, как реализуются проекты. В ответ ведомство всё это время ссылалось на дефицит средств и резкий скачок стоимость строительных материалов, из-за чего пришлось делать корректировку проектов. Но со стороны всё выглядит ровно наоборот: материалы подорожали как раз-таки из-за затянувшегося строительства.

Так или иначе, после пристального внимания к этим парадоксальным стройплощадкам журналистов и общественности заказчик, как сообщили в департаменте внутреннего госаудита по Акмолинской области, всё-таки признал ТОО "Ер-Канат Сервис" недобросовестным поставщиком услуг. И ещё в июле этого года подал иски в суд о взыскании с него 440 млн тенге.

"Конкретных мер от правоохранителей, к сожалению, не последовало. И вопрос ведь не в том, что общественности непременно нужны громкие задержания, а в том, что безнаказанность порождает беззаконие. В нашем случае – долгострои и, как следствие, удорожание проектов, а значит, неэффективное использование бюджетных денег", – пояснила общественница Самира Тайтенова.

На этот раз обещают в ноябре

Между тем, как отмечают местные жители, подрядчик хоть и поменялся, а рабочие трудятся прежние. Когда же, наконец, планируется сдать эти три школы? И какое решение в итоге принял суд по иску?

"Договор с компанией "Ер-Канат Сервис" мы расторгли в июле этого года, всё верно. И подали иск в суд о взыскании с этого ТОО неустойки и признании его недобросовестным участником госзакупок. На сегодня ведутся судебные процедуры. Не ожидая их окончания и решения суда, мы объявили конкурс, нашли нового подрядчика и планируем закончить все три объекта в ноябре этого года", – проинформировал заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Нияз Байгожин.

На сегодня, по его словам, остались работы по чистовой отделке, фасад и благоустройство территории. Договорились и с поставщиками по оборудованию, уже начали закупать, уверяет чиновник.

Комментарий касательно затягивания сроков и замеченной со стороны лояльности заказчика к подрядчикам в целом выглядел как обещание, что "больше не повторится".

"Лояльности никакой не будет, с новым подрядчиком обговорили: никаких корректировок в дальнейшем не будет. Мы должны в этом году закончить и передать школы. На этом вопрос будет закрыт уже", – заверил Нияз Талгатович.

Всё это время дети учатся в здании лесхоза

В свою очередь, в управлении образования отметили, что вынуждены подстраивать учебный процесс под сроки сдачи зданий. Так дети села Буланды района Биржана сал оказались в приспособленном помещении лесхоза, которое им предоставил на время национальный природный парк "Бурабай".

"Вопрос, конечно, резонный. И мы не ожидали, что строительство новой школы затянется с 2021 года. Когда здание старой школы в этом населённом пункте признали аварийным, рассматривались два варианта. Первый казался предпочтительным – мы предлагали организовать подвоз учащихся в близлежащую школу-лицей в Макинске. Это совсем рядом, всего полтора километра. Учащихся в Буланды немного, около 80 человек, они бы учились в две смены и разукомплектовывать ребят по разным учебным заведениям бы не пришлось", – поясняет заместитель руководителя облуправления образования Валерий Гамазов.

Но этому варианту и родители, и учителя предпочли второй – учиться в приспособленном здании. Ведь в этом временно, думали они, не предполагая, что сдача новой школы в эксплуатацию сильно опоздает. Между тем, заверяют в ведомстве, переиграть на первый вариант им предлагали каждый год.

"Здание лесхоза, разумеется, не даёт всех возможностей как в полноценной общеобразовательной школе. Но мы понимаем коллег-педагогов, им не хотелось в чужую, пусть и со всеми условиями. Первую четверть дети там продолжат учиться, а со второй, надеемся, новоселье уже состоится", – заключил Валерий Георгиевич.

Почему так много срывов?

Всего в Акмолинской области в настоящее время строятся шесть школ почти на 3 тысячи ученических мест и ещё девять на 12,2 тысячи – в рамках нацпроекта "Комфортная школа".

До конца года планируется сдать пять, за парты в них сядут 1 740 ребятишек – кроме трёх вышеназванных, также в городе Косшы и посёлке Бестобе на 300 мест под Степногорском. Напомним, последняя – тоже долгострой. В том числе за отставания по графику и по этому проекту в прошлом месяце руководителю управления строительства Марату Аубакирову аким Акмолинской области объявил строгий выговор.

Почему так много срывов по срокам? В ведомстве ссылаются на брешь в законодательстве о госзакупках

"Конкурс объявляется общий, по всей республике. С 1 января, насколько я знаю, вносятся изменения, и теперь он будет проходить только между подрядчиками области, местными, а значит, известными нам. Неместные всегда нанимают субподряд, как правило, самый дешёвый. Сюда не приезжают, отсюда огромное количество проблем", – комментирует Нияз Байгожин.

Так или иначе, из 15-ти строящихся в регионе школ заказчиком ведомство выступает по шести. Хочется верить, оставшиеся три проекта будут завершены без волокиты и прочих сопутствующих ей обстоятельств.

Подрядчик-монополист вернул 20 проектов из 28

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что скандалы случаются и на стройплощадках при других заказчиках. Так, в прошлом году родители сняли на видео затопленные классы школы им. С. Серикова в городе Есиль. Отдел образования Есильского района затеял там было ремонт, но очень не повезло с подрядчиком. Компания "ГрадСтройСервис" из Туркестанской области оказалась монополистом и набрала в Акмолинской аж 28 объектов образования – строительство и ремонт. Проблемы случились на многих из них.

Школу же в Есиле, и без того в прямом смысле военную, её построили во время Великой Отечественной, сдали с огромным опозданием. Заказчику пришлось помучиться, возвращая не переделку и после многочисленных ляпов рабочих, и из-за некачественных стройматериалов. Не говоря уже о постоянных срывах сроков – только на нашей памяти их было четыре или даже пять. Но, к сожалению, эта история ещё не закончилась: здешние школьники хоть и вернулись в родные стены, проект двухгодичный, и оставшуюся часть работ подрядной фирме ещё предстоит завершать.

"Эта фирма, действительно, выиграла в нашей сфере конкурсы по строительству и реконструкции 28 объектов, – подтверждает Валерий Гамазов. – На эти процедуры мы влиять не можем: система рейтингово-балльная, без участия человеческого фактора. Часть проектов была двухгодичная – когда начинают работы в первый год, а завершают во второй. Одни объекты они сдали вовремя, в том числе одногодичные, но по большинству были большие проблемы. По допущенным нарушениям мы провели большую претензионную работу. В итоге компания "ГрадСтройСервис" в этом году лишилась 20 проектов, договора с ними мы расторгли".

По некоторым проектам суды до сих пор идут, фирма обжалует решения суда, доказывает, что добросовестная. Тем не менее она сегодня состоит в реестре недобросовестных поставщиков услуг. А это значит, что компания три года не может участвовать в госзакупках. При этом у неё остаётся право завершить свои проекты там, где с ними не расторгнут договор.