Из-за спекулянтов в Уральске не выкупают вторичное жильё для пострадавших от паводка

В Уральске приостановили покупку вторичного жилья для пострадавших от паводка из-за резкого роста цен на квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Ранее исполняющий обязанности акима Уральска Азамат Халелов сказал, что для того, чтобы как можно быстрее расселить семьи, пострадавшие от паводка, решено покупать жильё не только в новостройках, но и на вторичном рынке. К тому же власти города переживали, что квартир в новых домах может не хватить на всех пострадавших.

В пресс-службе акимата города подтвердили, что покупку жилья на вторичном рынке приостановили. Объяснили это тем, что продавцы недвижимости начали искусственно завышать цены.

"К примеру, квартиры, которые стоили до паводка 15-16 миллионов тенге, стали стоить по 22 миллиона. Чтобы не было спекуляции, временно вариант с покупкой вторичного жилья приостановили. Тем более, пока квартир в новых домах хватает на всех пострадавших. Если на рынке будет нехватка нового жилья, тогда будем рассматривать вариант вторичного жилья", – сообщили в городском акимате.

На сегодня жильём обеспечены 462 семьи, пострадавшие от паводка. В целях возмещения ущерба за повреждённое имущество (до 150 МРП) проведена оценка и дано заключение по 4026 домам. Также по области идёт строительство домов для пострадавших от паводка.