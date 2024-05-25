Из-за снега и резкого похолодания закрыт участок трассы "Екатеринбург-Алматы"
Сегодня, 10:18
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Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
188Фото: скриншот с видео
В МЧС РК сообщили о закрытии участка трассы "Екатеринбург-Алматы" из-за ухудшении погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной стали верховой снег и понижение температуры до минус трёх градусов.
"25 мая с утра закрыто движения для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы", на 1080-1140 километре, от станции Колутон до села Новочеркасское", — говорится в сообщении.
В ДЧС Акмолинской области уточнили, что дороги закрыты в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках:
- "Екатеринбург-Алматы" от станции Колутон до села Новочеркасское;
- "Егиндыколь-Жолан", участки "Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке", "Жалтыр-Макинск", “Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке", “Новочеркасское-Егиндыколь-Кайнарское".
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