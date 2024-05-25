Из-за снега и резкого похолодания закрыт участок трассы "Екатеринбург-Алматы"

В МЧС РК сообщили о закрытии участка трассы "Екатеринбург-Алматы" из-за ухудшении погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной стали верховой снег и понижение температуры до минус трёх градусов.

"25 мая с утра закрыто движения для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы", на 1080-1140 километре, от станции Колутон до села Новочеркасское", — говорится в сообщении.

В ДЧС Акмолинской области уточнили, что дороги закрыты в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках: