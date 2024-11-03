Из-за сильного тумана самолёт из Атырау не смог приземлиться в Актау и дважды возвращался назад

В авиакомпании FlyArystan прокомментировали задержку рейса Атырау — Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"Рейс KC7277 по направлению Атырау — Актау должен был вылететь 2 ноября 2024 в 06:40. Однако авиакомпания была вынуждена задержать рейс в связи с погодными условиями в городе Актау. Обратившимся к представителям авиакомпании пассажирам были предоставлены напитки, горячее питание и расселение в гостиницу. Все пассажиры имели возможность получить полный возврат средств или бесплатное перебронирование. Пассажиры, пропустившие стыковочный рейс Актау — Стамбул, также могли сделать полный возврат средств или бесплатное перебронирование. Вылет рейса состоялся 2 ноября в 21:50. В связи с погодными условиями в городе Актау (в частности, сильным туманом и, соответственно, уровнем видимости ниже минимальной) посадка самолета была невозможна. Было принято решение вернуться в город Атырау", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что второй вылет состоялся 3 ноября 2024 года в 06:50, но из-за неблагоприятных погодных условий в Актау самолёт снова вернулся в Атырау.

"В ходе задержек пассажирам предоставили воду и горячее питание, а также по запросу расселение в гостиницу и гарантийные письма на компенсацию стоимости жилья. На данный момент запланированное время вылета рейса — 17:30", — говорится в сообщении.

В компании извинились перед пассажирами за неудобства и напомнили, что погодные условия относятся к неуправляемым причинам задержки рейсов.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Актау задерживаются рейсы.