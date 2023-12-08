Из-за сильного мороза школьники Астаны учатся дистанционно
Сегодня, 07:29
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Сегодня, 07:29Сегодня, 07:29
59Фото: управление образования Астаны
В Астане из-за сильного мороза школьников первой смены с 1 по 9 класс перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — сообщает управление образования столицы.
По данным "Казгидромета", 8 декабря в Астане температура воздуха ночью составит 26-28, днём 22-24 мороза.
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