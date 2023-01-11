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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:22
331
Сегодня, 00:22
331
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Из-за сильного мороза ограничено движение на некоторых трассах РК

В 13 областях Казахстана в связи с сильными морозами введено временное ограничение движения на 52 участках автодорог республиканского значения. Движение ограничено только для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

Данная ограничительная мера позволит избежать внештатных ситуаций на автодорогах республиканского значения. Для того, чтобы пользователи республиканских автодорог могли переждать непогоду, нацоператором подготовлено более 120 обогревательных пунктов.  

Дорожники продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. Работа в рамках зимнего содержания республиканских трасс, в том числе посыпка пескосоляной смесью, ведётся бесперебойно. 

Дополнительную информацию можно получить через круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по короткому номеру 1403.

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#трасса #мороз #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:22
331
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