Оползни на юго-востоке Бразилии унесли жизни по меньшей мере 11 человек, сообщили местные власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьхуа".

Поисковые работы по установлению местонахождения других возможных жертв продолжаются.

По данным государственного пожарного управления, город пострадал как от оползней, так и от наводнения после того, как менее чем за час выпало 80 мм осадков. В ответ местные власти объявили 180-дневное чрезвычайное положение.

В видеообращении в социальных сетях губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема объявил, что в понедельник утром он отправится в Ипатингу, чтобы оценить последствия стихийного бедствия и организовать работу по предоставлению перемещенным лицам безопасного временного жилья.