Из-за "серого экспорта" потребление дизтоплива выросло на 30 процентов в Казахстане

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Из-за "серого экспорта" потребление дизельного топлива выросло на 30 процентов в Казахстане. Об этом рассказал председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, передает BaigeNews.kz.

"По авиатопливу и битуму наблюдается увеличение потребления, которое обусловлено рядом факторов. По авиатопливу стоит отметить, что в ходе проведенной модернизации НПЗ Казахстана ставилась задача по удовлетворению потребности внутренних авиаперевозок. Сейчас же на нынешнее увеличение потребления авиатоплива почти в два раза повлиял рост заправки транзитных иностранных авиаперевозчиков, в том числе с учетом текущей геополитической ситуации. Возросший спрос авиатоплива восполняется за счет импорта", - рассказал он на брифинге в СЦК.

По его словам, максимальная мощность по производству битума в Казахстана составляет 1,37 миллиона тонн в год. По сравнению с прошлым годом рост производства составил 15 процентов.

При этом, производство оценивается в размере 952 тысяч тонн. Причинами недопроизводства спикер назвал недозагруженность мощностей заводов вне "КазМунайГаза" и сезонность потребления.

"После проведенной модернизации совокупная мощность трех нефтеперерабатывающих заводов группы КМГ увеличилась на три миллиона тонн, достигнув 17,2 миллиона тонн в год. Если говорить детально, то были увеличены мощности по производству бензина на 70 процентов, дизельного топлива – на 30 поцентов. В то время как авиатоплива – более чем в два раза Стоит отметить, что по бензинам мы полностью закрываем потребность Казахстана", - сообщил Мирзагалиев.

При этом по дизельному топливу наблюдается существенный рост потребления почти на 30 процентов. Он отметил, что связано прежде всего с "серым экспортом" в соседние страны.

"Теперь касательно того, как разница розничных цен на дизельное топливо с приграничными государствами влияет на остатки на казахстанских АЗС. К примеру, в марте 2022 года розничные цены на дизельное топливо РФ снизились до уровня цен РК. В связи с этим в весенний период по остаткам на приграничных и трассовых АЗС Казахстана наблюдается снижение реализации и, как следствие, незаинтересованность в "вымывании" дизельного топлива с наших АЗС. По мере роста цены в приграничных странах в летний и осенний периоды остатки на АЗС РК снижаются, что свидетельствует об увеличении заправки дизельным топливом иностранным транспортом", - добавил он.

По его словам, запасы в Казахстане по дизельному топливу составляют 14 дней. По бензину Аи-92 – 16 дней. По Аи-95 – 14 дней.