Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области

Фото: diapazon.kz

В социальной сети жители Актау сообщают о происшествии, которое якобы произошло в селе Атамекен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В рассылке говорится, что в одном из домов села обнаружены тела четырёх повешенных человек, трое из которых дети.

"В 19:10 поступил вызов по адресу. Сообщалось, что, кажется, повесился ребенок, примерно 5–6 класс, соседи увидели в окно. По приезду обнаружены тела четырёх повешенных, из них один взрослый (отец, 1984 г.р.) и трое детей 2014, 2018, 2022 г.р.)," - говорится в рассылке.

Подробности о трагедии сообщили в департаменте полиции региона.

"11 декабря в 19:45 в отдел полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что обнаружены четыре трупа. Самоповешенными оказались мужчина 38 лет, а также дети восьми, четырёх лет и 10 месяцев. В ходе проверки установлена аудиозапись, отправленная гр. Б. своей супруге Д., где мужчина говорит, что собирается умереть и вместе собой заберёт детей. Инцидент произошёл на почве семейного конфликта, указанные лица собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы", - уточнили полицейские.

Факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по части 2 статьи 99 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается.