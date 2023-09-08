Из-за роста цен в Германии стало больше бездомных животных

В связи с ростом цен на продукты питания, электроэнергию, а также на услуги ветеринаров жители Германии начали массово бросать домашних питомцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Из-за сложившейся обстановки в стране, в проблемной ситуации оказались приюты для животных, которые сейчас переполнены.

"Каждый час к нам обращаются несколько новых желающих отдать свою собаку. Думаю, роль тут играет и финансовое положение, и производные ситуации у людей", – сказал руководитель отдела собак в приюте для животных в Кельне Романо Келлиш.

По данным немецких специалистов, ежегодно в приюты попадают около 350 тысяч домашних животных.